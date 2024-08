Chiusura mista per le borse cinesi: Hong Kong cede lo 0,16%

I mercati cinesi hanno risentito delle attese per le nuove direttive sulla politica monetaria della People’s Bank of China, in particolare riguardo allo strumento di prestito a medio termine. Gli analisti ritengono che questa incertezza abbia condizionato le contrattazioni.

Gli investitori hanno inoltre mostrato cautela in attesa del discorso del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, previsto per il pomeriggio negli Stati Uniti. L’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso in ribasso dello 0,16%, attestandosi a 17.612,10 punti. Al contrario, i mercati di Shanghai e Shenzhen hanno registrato performance positive, trainati dai titoli del settore assicurativo. Lo Shanghai Composite è salito dello 0,20% chiudendo a 2.854,37 punti, mentre lo Shenzhen Composite ha guadagnato lo 0,08% raggiungendo i 1.506,22 punti.

Tra i titoli in evidenza, Ping An Insurance ha registrato un incremento del 3,6%, Country Garden Services è salita del 2,65% e Shenzhou International Group ha guadagnato il 2,15%.