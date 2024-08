Chiusura mista per le borse cinesi: Hang Seng sale dello 0,80%

I mercati cinesi hanno vissuto una giornata di contrattazioni influenzata dall’attesa per le decisioni di politica monetaria della People’s Bank of China (Pboc).

L’indice Hang Seng di Hong Kong ha registrato un incremento dello 0,80%, chiudendo a 17.569,57 punti. Parallelamente, lo Shanghai Composite Index ha segnato un rialzo dello 0,48%, attestandosi a 2.893,67 punti. Al contrario, il Shenzhen Composite Index ha chiuso in territorio negativo, scendendo dello 0,1% a 1.547,45 punti.

I titoli bancari sono stati i principali protagonisti dei guadagni, con la Ping An Bank che ha visto un aumento dell’1,6% e la Hua Xia Bank che ha guadagnato il 2,5%. Tra i titoli in ribasso, si sono distinti Aier Eye Hospital, in calo del 2,9%, e Fuyao Glass Industry, che ha perso il 2,2%.