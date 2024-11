Chiusura mista delle borse in Cina: Hong Kong in calo dello 0,54%

La sessione di oggi si è chiusa con una nota di ribasso per la Borsa di Hong Kong, dove l’indice di riferimento Hang Seng ha perso 104 punti, pari allo 0,54%, terminando a quota 19.601. Questo calo è stato in gran parte influenzato dalle previsioni meno ambiziose del previsto da parte di Nvidia, gigante statunitense nel settore dei microchip. Le aspettative degli analisti non sono state soddisfatte, e ciò ha avuto un impatto negativo sul mercato.

L’indice Hang Seng Tech ha subito una perdita dell’1,24%, chiudendo a 4.358,15 punti, evidenziando come il settore tecnologico sia stato particolarmente colpito dalle notizie riguardanti Nvidia. In contrasto, a Shanghai l’indice composito ha concluso la giornata con un leggero guadagno dello 0,07%, chiudendo a 3.370,40 punti, mostrando una certa stabilità nel mercato cinese.

Nel frattempo il component index di Shenzhen ha visto un calo minimo dello 0,06%, chiudendo a 10.819,88 punti, mentre lo Shanghai Shenzhen Csi 300 ha registrato un modesto incremento dello 0,08%, chiudendo a 3.989,30 punti. Questi dati indicano un mercato relativamente stabile in Cina, nonostante le fluttuazioni osservate a Hong Kong.