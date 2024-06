Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo: Nikkei -0,4%

La Borsa di Tokyo ha archiviato la seduta odierna in ribasso, appesantita dai cali nei settori automobilistico e assicurativo. La cautela degli investitori è cresciuta in vista della decisione politica della Banca del Giappone, prevista per domani.

Al termine della giornata, l’Indice Nikkei ha subito una flessione dello 0,4%, fermandosi a 38.720,47 punti. Tra i titoli più colpiti, Toyota Motor ha registrato una perdita del 2,5%, mentre Dai-ichi Life Holdings è scesa del 3,2%. Anche l’Indice Topix ha chiuso in calo, segnando una riduzione dello 0,90% e attestandosi a 2.731,60 punti.