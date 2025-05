Chevron, utili in calo nel primo trimestre 2025

Nel primo trimestre del 2025, Chevron ha registrato un utile netto di 3,5 miliardi di dollari, segnando un calo significativo rispetto ai 5,5 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. L’utile per azione è sceso a 2 dollari, rispetto ai 2,97 dollari dei primi tre mesi del 2024. I ricavi trimestrali sono stati pari a 47,61 miliardi di dollari, leggermente inferiori ai 48,716 miliardi dell’anno scorso.

Le attività upstream hanno riportato utili di 3,758 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 5,239 miliardi precedenti, a causa della diminuzione degli utili nelle operazioni internazionali. Le attività downstream hanno registrato una perdita di 583 milioni di dollari, peggiorando il risultato negativo di 521 milioni di dollari dell’anno precedente.

Il CEO di Chevron, Mike Wirth, ha dichiarato che “questo trimestre riflette la continua esecuzione e i progressi verso il nostro obiettivo di fornire un alto valore per gli azionisti”, sottolineando che negli ultimi tre anni Chevron ha restituito oltre 78 miliardi di dollari agli azionisti. Wirth ha aggiunto che, nonostante le mutevoli condizioni di mercato, il portafoglio resiliente e il solido bilancio dell’azienda, insieme alla disciplina del capitale e dei costi, pongono Chevron in una posizione favorevole per raggiungere una crescita del free cash flow ai massimi del settore entro il 2026.