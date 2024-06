Chanel, Virginie Viard lascia il ruolo di direttrice creativa

La maison di alta moda Chanel ha annunciato l’uscita di scena della sua direttrice artistica, Virginie Viard, senza nominare subito un successore. “Chanel conferma l’addio di Virginie Viard dopo una proficua collaborazione di cinque anni come direttrice artistica delle collezioni moda”, si legge in un comunicato del gruppo. “Una nuova organizzazione creativa sarà annunciata in seguito. La collezione haute couture per l’estate 2024 sarà presentata il 25 giugno all’Opera Garnier, come previsto”, ha aggiunto.

Virginie Viard, 62 anni, ha assunto l’incarico prestigioso nel 2019, dopo la scomparsa del leggendario stilista Karl Lagerfeld. In precedenza, aveva lavorato al suo fianco per oltre due decenni. “Chanel ringrazia Virginie Viard per il suo straordinario contributo alla moda Chanel, alla sua creatività e vitalità”, ha dichiarato il gruppo. Durante i suoi cinque anni alla guida delle collezioni Chanel, le vendite della maison hanno raggiunto nuovi record, toccando quasi 20 miliardi di dollari nel 2023.