Ceribell punta al Nasdaq con IPO da oltre 10 milioni di azioni

Ceribell, una società specializzata in tecnologia medica, ha annunciato l’intenzione di sbarcare sul Nasdaq attraverso un’offerta pubblica iniziale (IPO) di 10.606.060 azioni ordinarie. Il prezzo di lancio previsto per ogni azione oscilla tra i 16,00 e i 17,00 dollari, con l’obiettivo di raccogliere fino a 180,3 milioni di dollari.

Tra gli investitori chiave che hanno manifestato interesse nell’acquisto di azioni durante l’IPO, ci sono Longitude Capital, The Rise Fund (che include membri del consiglio come Juliet Tammenoms Bakker e Lucian Iancovici), Ally Bridge Group e Red Tree, ciascuno con una partecipazione del 5% o più nel capitale. Questi investitori hanno espresso la volontà di acquistare complessivamente circa 40 milioni di dollari in azioni.

Ceribell si distingue per il suo innovativo Ceribell System, una piattaforma di elettroencefalografia (EEG) point-of-care che combina hardware portatile con algoritmi avanzati basati sull’intelligenza artificiale. Questo sistema è stato progettato per affrontare le esigenze insoddisfatte nella diagnosi e gestione delle gravi condizioni neurologiche nei pazienti in terapia intensiva, permettendo una diagnosi rapida e un monitoraggio continuo.