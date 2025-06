Cereal Docks ha acquisito la società bulgara Prista Commerce

Il Gruppo Cereal Docks ha annunciato l’acquisizione di Prista Commerce, una mossa strategica che rafforza la sua posizione nel mercato agroalimentare. La società bulgara è nota per la sua specializzazione nella trasformazione dei semi di girasole, un settore in crescita grazie alla crescente domanda di ingredienti proteici.

L’operazione si inserisce nel quadro del Piano industriale 2025-2027 di Cereal Docks, il cui obiettivo è ampliare la presenza nel segmento degli ingredienti per l’industria food. Il Gruppo punta a sfruttare le proprie competenze per esplorare nuove opportunità di crescita sui mercati internazionali.

Prista Commerce si distingue per la lavorazione di semi di girasole decorticati, utilizzati nella produzione di farine proteiche w ideali per numerose applicazioni alimentari, tra cui snack proteici e topping per insalate e dessert.