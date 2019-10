Per il 62% dei commercialisti l’attuale situazione economica dell’Italia è molto o abbastanza negativa. Così un rapporto del Censis.

I professionisti interpellati inoltre prevedono che il prossimo anno non sarà roseo (48,8%) e questo perché il quadro rimarrà negativo come oggi, per il 38,7% peggiorerà e solamente per il 12,5% migliorerà”.