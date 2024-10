Canadian Natural Resources acquisisce il 90% di Athabasca Oil Sands

Canadian Natural Resources ha annunciato un importante passo avanti nella sua strategia di espansione acquisendo una significativa partecipazione nel progetto Athabasca Oil Sands (AOSP). L’accordo, che attende l’approvazione normativa, prevede l’acquisizione del 20% delle quote detenute da Chevron, una delle principali compagnie petrolifere statunitensi. Questa mossa porta la quota complessiva di Canadian Natural in AOSP al 90%, rafforzando la sua posizione nel settore delle sabbie bituminose.

Il progetto comprende le miniere di Muskeg River e Jackpine, lo Scotford Upgrader, e l’impianto Quest Carbon Capture and Storage. Grazie a questa acquisizione, Canadian Natural aggiungerà circa 62.500 barili al giorno di produzione di petrolio sintetico (SCO), una risorsa a lunga durata e senza declino. Questo incremento nella produzione contribuirà in modo significativo alla generazione di free cash flow sostenibile per l’azienda.

Oltre alla quota nel progetto AOSP, l’accordo include anche l’acquisizione di varie altre quote di lavoro in concessioni di sabbie bituminose non produttive, coprendo una superficie complessiva di circa 267.000 acri lordi e 100.000 acri netti. Il costo totale di queste acquisizioni sarà di circa 6,5 miliardi di dollari, pagati in contanti a Chevron, prima delle rettifiche di chiusura.