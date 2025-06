Canada, tasso di disoccupazione stabile a febbraio

Il mercato del lavoro canadese ha mostrato segni di stabilità a febbraio, con il tasso di disoccupazione fermo al 6,6%, secondo le ultime rilevazioni. Gli analisti avevano previsto un leggero aumento al 6,7%, ma il dato reale ha disatteso le aspettative di crescita più marcata.

Nel mese di febbraio il Canada ha registrato un incremento di soli 1.100 posti di lavoro, un numero significativamente inferiore rispetto ai 20.000 previsti dagli esperti del settore. Questo risultato rappresenta un’importante indicazione per l’economia canadese, soprattutto in vista della prossima riunione della Bank of Canada.

La decisione sulla politica monetaria è attesa per il 12 marzo, e gli esperti ritengono che ci sia una probabilità del 73% che la banca centrale opti per un taglio dei tassi d’interesse di 25 punti base, portandoli al 2,75%. Se confermato, questo sarebbe il settimo taglio consecutivo, segnando una chiara tendenza verso una politica monetaria più accomodante.