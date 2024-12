Campari nomina Simon Hunt nuovo ceo

Arriva il nuovo ceo in Campari, “un veterano del settore spirit”. Il Consiglio di amministrazione di Davide Campari-Milano ha annunciato stamattina la scelta di Simon Hunt come Chief Executive Officer di Campari Group. “La nomina è il risultato di una valutazione approfondita di candidati interni ed esterni condotta dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine, dal Comitato per la Transizione della Leadership e dal Consiglio di amministrazione”, precisa in una nota il gruppo indicando che Hunt subentrerà agli attuali co-CEO ad interim Paolo Marchesini, Chief Financial and Operating Officer, e Fabio Di Fede, Chief Legal and M&A Officer.

Ai sensi della legge olandese, il board ha deliberato la convocazione di un’Assemblea Generale ad hoc il 15 gennaio 2025 per nominare Simon Hunt Amministratore Esecutivo di Davide Campari-Milano N.V.. Simon sarà Chief Executive Officer a partire dalla data dell‘Assemblea Generale.

“Già Chief Executive Officer di William Grant&Sons, con oltre 30 anni di esperienza nel settore degli spirit a livello internazionale, in particolare nel mercato strategico degli Stati Uniti, Simon Hunt possiede una vasta e comprovata esperienza nella gestione di aziende di premium spirit e nello sviluppo e crescita di marchi iconici a livello globale”, indicano ancora da Campari.