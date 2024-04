Campari completa l’acquisizione di Courvoisier per 1,32 miliardi di dollari

Campari ha dato il via libera alla conclusione dell’operazione di acquisizione relativa al 100% delle quote di Beam Holdings France, che ha subito un cambio di denominazione in Courvoisier Holding France. Questa mossa porta sotto l’egida di Campari il prestigioso marchio Courvoisier, in linea con i dettagli divulgati lo scorso 14 dicembre. La cifra sborsata per tale acquisizione si attesta a 1,17 miliardi di dollari.

Con il perfezionamento dell’acquisto, si è proceduto alla valutazione del magazzino di liquidi in invecchiamento, stimata al 30 aprile 2024 e già inclusa nel valore di acquisto, che ammonta a 410 milioni di dollari. A questo si aggiunge un ulteriore pagamento di circa 30 milioni di dollari a favore del venditore, corrispondente alle scorte di prodotto finito detenute dalle società commerciali del venditore, portando così l’Enterprise Value iniziale a 1,20 miliardi di dollari.

In aggiunta, è previsto un earn-out che potrebbe raggiungere i 120 milioni di dollari, pagabile nel 2029, a seconda del conseguimento di specifici traguardi di vendite nette per l’anno fiscale 2028. Questa clausola porta il valore totale dell’Enterprise Value, in caso di attivazione dell’earn-out, a 1,32 miliardi di dollari.

Per finanziare questa operazione, Campari ha fatto ricorso a risorse in contanti, attingendo da un’offerta combinata di nuove azioni, per un valore di 650 milioni di euro, e di obbligazioni convertibili, per 550 milioni di euro, proposte agli investitori qualificati il 10 gennaio 2024.