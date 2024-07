Calo produzione Stellantis in Italia nel primo semestre 2024: le stime della Fim

Il primo semestre del 2024 non è stato favorevole per Stellantis in Italia, con una notevole diminuzione della produzione che ha toccato il 25,2% in meno rispetto al medesimo periodo del 2023, fermandosi a 303.510 veicoli prodotti.

A rivelare questi dati è stato Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim-Cisl, che ha anche specificato come gli unici due stabilimenti a non registrare un calo siano stati quelli di Pomigliano e Atessa, dedicati ai veicoli commerciali leggeri, i quali tuttavia non sono stati immuni da un rallentamento nella crescita.

Per quanto concerne l’intero anno 2024, le previsioni della Fim-Cisl indicano una produzione che si aggirerà poco sopra i 500mila veicoli. Analizzando più a fondo, si scopre che la produzione di autovetture ha subito un tracollo del 35,9%, con un totale di 186.510 unità, mentre la produzione di veicoli commerciali ha invece mostrato una lieve crescita del 2%, raggiungendo 117.000 unità.

Secondo Ferdinando Uliano, il calo della produzione è da imputare al ritardo nell’attivazione degli incentivi per le auto ecologiche, iniziati solo un mese fa, e al confronto con un anno 2023 che aveva mostrato segni di crescita dopo aver superato le difficoltà legate alla pandemia di covid e alla crisi dei semiconduttori e componenti.