Cairo Communication, ricavi consolidati lordi pari a 244,3 milioni di euro nel primo trimestre del 2024

Nel primo trimestre del 2024 il Gruppo Cairo Communication ha registrato ricavi consolidati lordi di 244,3 milioni di euro, rispetto ai 256,2 milioni dello stesso periodo del 2023. I margini, tuttavia, sono in crescita con un EBITDA che ha raggiunto i 16,1 milioni di euro, rispetto ai 13,6 milioni del 2023. L’EBIT è negativo per 2,8 milioni di euro, un miglioramento rispetto ai negativi 6,5 milioni del 2023, e il risultato netto è negativo per 2,0 milioni di euro, contro i negativi 3 milioni del 2023.

Durante il trimestre il Gruppo ha generato flussi di cassa positivi, migliorando la posizione finanziaria netta di 18,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023. RCS ha confermato la sua posizione come primo editore online in Italia, con un dato aggregato di 31,8 milioni di utenti unici mensili medi. Alla fine di marzo, le testate del Gruppo RCS hanno mantenuto una base clienti digitale attiva di oltre un milione di abbonamenti, con 615 mila per il Corriere della Sera, 224 mila per la Gazzetta, 143 mila per El Mundo e 89 mila per Expansion.