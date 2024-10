BYD nomina Alessandro Grosso nuovo country manager per l’Italia

Il gigante cinese dell’automotive BYD ha annunciato la nomina di Alessandro Grosso come nuovo Country Manager per le autovetture in Italia. Questa mossa sottolinea l’impegno di BYD a consolidare la sua presenza nel mercato automobilistico italiano, considerato uno dei più importanti d’Europa, e a proseguire la sua strategia di localizzazione.

Alessandro Grosso vanta un’esperienza pluriennale nell’industria automobilistica e competenze consolidate in gestione, vendite, B2B, supply chain, logistica e pianificazione. Ha trascorso oltre un decennio in Fiat Chrysler, dove ha ricoperto diversi ruoli dal 2011 al 2020. Nel gennaio 2021, si è unito a Stellantis, assumendo il ruolo di Jeep Managing Director per l’Italia e Vice President of Sales Mainstream, supervisionando le vendite dei marchi generalisti del gruppo.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: “La nomina di Grosso rappresenta un passo cruciale nella nostra strategia di crescita in questo mercato chiave. La sua vasta esperienza nel settore automobilistico e la sua visione innovativa saranno fondamentali per rafforzare la posizione di BYD come leader della mobilità sostenibile in Italia”.