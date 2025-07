Bper rilancia su Popolare Sondrio: sul tavolo 1 euro cash in più

Il consiglio di Bper ha deliberato un aumento del corrispettivo dell’offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio aggiungendo un corrispettivo unitario. In un comunicato stampa diffuso ieri sera la banca emiliana ha indicato che il nuovo corrispettivo è pari, per ciascuna azione della Popolare di Sondrio portata in adesione all’offerta, a 1,450 azioni Bper di nuova emissione in esecuzione dell’aumento di capitale al servizio dell’offerta e da “un corrispettivo in denaro pari a 1 euro”.

“Sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Bper rilevato alla chiusura della data di riferimento (ossia, il 5 febbraio 2025), pari a 6,570 euro, il corrispettivo unitario aumentato come sopra indicato esprime una valorizzazione “monetaria” pari a 10,527 euro per ciascuna azione di BP Sondrio e dunque incorpora un premio del 17,8% rispetto al prezzo dell’azione BP Sondrio registrato alla data di riferimento (8,934 euro)”, spiega la società.