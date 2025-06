Bper: Morningstar migliora rating a ‘BBB (high)’, Outlook stabile

Bper Banca incassa la promozione di Morningstar DBRS. L’agenzia di rating ha migliorato i giudizi di rating assegnati alla banca relativi al Long-Term Issuer Rating da “BBB” a “BBB (high)” e allo Short-Term Issuer Rating da “R-2 (high)” a “R-1 (low)”. Il trend del Long-Term Issuer Rating è stato modificato a stabile da positivo.

Il miglioramento dei giudizi di rating, si legge in un comunicato, riflette l’incremento sostenuto della capacità reddituale della banca principalmente derivante da un maggior margine di interesse e da un revenue mix diversificato, un’accresciuta efficienza operativa e da un inferiore costo del credito. Inoltre, Morningstar DBRS nota che Bper ha ampiamente mantenuto una robusta qualità degli attivi. I capital buffer della banca si sono rafforzati nonostante la maggiore remunerazione degli azionisti e gli headwinds regolamentari più elevati, riguardanti principalmente la prima adozione del framework Basilea IV.

I rating assegnati continuano a riflettere il forte e diversificato radicamento territoriale di Bper Banca sul territorio nazionale a seguito delle recenti integrazioni e l’adeguatezza della posizione di raccolta e di liquidità. Il trend Stabile “riflette la visione dell’agenzia secondo la quale la redditività di Bper rimarrà presumibilmente adeguata anche in un contesto di ridotti tassi di interesse beneficiando della maggiore diversificazione verso business che generano commissioni e dei risparmi di costo derivanti dalla recente ottimizzazione. La qualità degli attivi e il profilo di capitalizzazione attuali di Bper costituiscono ampi buffer nei confronti dell’accresciuta incertezza derivante dalle tensioni geopolitiche e del commercio mondiale”.

Infine, sempre secondo Morningstar, l’offerta di scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Banca Popolare di Sondrio rafforzerebbe la posizione di mercato di Bper in Italia, in particolare nelle regioni più ricche del nord del Paese, specialmente in Lombardia, creando opportunità di sinergie in termini di ricavi e costi nel medio termine, grazie alla condivisione di prodotti e all’ottimizzazione delle attività.