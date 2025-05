Bper: Moody’s migliora l’outlook da stabile a positivo, confermati i rating

Nell’ambito di varie azioni sul merito di credito delle banche italiane, Moody’s ha confermato i rating di Bper Banca e rivisto l’outlook da stabile a positivo.

L’outlook positivo della banca relativo al long-term deposit rating, long-term senior unsecured debt rating e long-term issuer rating è guidato dalla revisione a positivo dell’outlook del rating sovrano assegnato all’Italia (“Baa3” positivo).

La conferma del BCA di Bper a “baa3” “riflette – spiega la nota – la robusta qualità degli attivi, la solidità del capitale, il miglioramento nella redditività della Banca e una solida base di raccolta retail, in un contesto di condizioni operative più favorevoli in Italia”. La conferma del BCA, aggiunge, tiene anche conto dell’aumento di capitale

approvato dai suoi azionisti per finanziare integralmente l’acquisizione di tutte le azioni di Banca Popolare di Sondrio. Alla finalizzazione dell’operazione, Moody’s Ratings prevede che la combined entity

manterrà il proprio merito creditizio complessivo.