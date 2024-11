BPER lancia un programma di riacquisto azioni

In data odierna BPER Banca ha dato il via a un ambizioso programma di riacquisto di azioni proprie, destinato a proseguire sino al 13 dicembre 2024. Questo piano è stato progettato per supportare l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie ai dipendenti del gruppo, nell’ambito del sistema incentivante MBO 2024 e del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2025. Inoltre, il programma potrà coprire eventuali liquidazioni di fine rapporto.

Il periodo di validità del programma è stabilito in 12 mesi a partire dal 20 marzo 2024, con un obiettivo di acquisto fino a 17.400.000 azioni ordinarie di BPER Banca, per un totale massimo di 53 milioni di euro. Le operazioni di acquisto saranno eseguite rispettando i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, come indicato nell’ultimo bilancio approvato.

Equita Sim è stata incaricata come intermediario per gestire il programma di acquisto, operando con piena autonomia. Nel frattempo, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna ha visto un incremento del valore delle sue azioni a Piazza Affari, raggiungendo i 5,858 euro, superando i valori precedenti.