Bper: Antitrust avvia istruttoria su Ops Popolare Sondrio

L’Antitrust ha annunciato l’avvio di un’istruttoria nell’ambito dell’Ops lanciata lo scorso febbraio da Bper Banca su Banca Popolare di Sondrio. Nel bollettino settimanale dell’Agcm si legge: “in definitiva, le analisi sopra riportate portano a ritenere che l’Operazione sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva limitatamente ai mercati locali degli impieghi alle famiglie produttrici-piccole imprese delle province di Varese, Pavia e Como, non essendo invece in grado di alterare gli assetti competitivi negli altri mercati rilevanti”.

Pertanto, risulta “necessario procedere a ulteriori approfondimenti istruttori”.