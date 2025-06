BP Sondrio: “posizione cda rimane invariata” dopo decisione Unipol su Ops BPER

Banca Popolare di Sondrio “prende atto della comunicazione effettuata da Unipol”, che ha deciso di portare in adesione all’Offerta l’intera partecipazione detenuta in BP Sondrio (pari al 19,7%). Decisione che “era largamente anticipata e prevista alla luce delle comunicazioni pubbliche espresse da Unipol sull’offerta”.

Nella nota del gruppo valtellinese afferma che “la posizione del Consiglio di amministrazione di BP Sondrio non è in alcun modo influenzata dalla comunicazione di Unipol e rimane invariata” e ribadisce “come la valorizzazione di BP Sondrio da parte di BPER non riconosca il reale valore di BP Sondrio e le sue prospettive di crescita e penalizzi sensibilmente gli azionisti di BP Sondrio rispetto agli azionisti di BPER, nonostante il corrispettivo sia congruo sotto il profilo finanziario”.

Il board ha infine fatto presente che il corrispettivo implicito offerto da BPER sulla base del rapporto di scambio (1,450 azioni BPER per ogni azione BP Sondrio) è ancora a sconto rispetto agli attuali prezzi di borsa dell’azione BP Sondrio (oltre il 5,5%).