Boston Scientific acquisisce Silk Road Medical per 1,26 miliardi di dollari

Boston Scientific ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire Silk Road Medical, un’azienda specializzata nella produzione di dispositivi medici per la prevenzione dell’ictus, per una cifra di circa 1,26 miliardi di dollari.

La transazione prevede un pagamento in contanti di 21,67 dollari per azione, che rappresenta un premio del 27% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Silk Road Medical, fissato a 27,50 dollari nel giorno precedente l’annuncio. Considerando la liquidità di circa 100 milioni di dollari detenuta da Silk Road Medical, l’accordo attribuisce all’azienda un valore complessivo di circa 1,16 miliardi di dollari. Boston Scientific ha dichiarato che prevede di finalizzare l’acquisizione nella seconda metà dell’anno in corso.