Borse in Cina, Hong Kong in ribasso alla quarta sessione consecutiva, bene Shanghai e Shenzhen

Le borse di Hong Kong hanno chiuso in leggero ribasso per la quarta sessione di fila, in controtendenza rispetto agli altri mercati asiatici. L’indice Hang Seng ha perso lo 0,31%, attestandosi a 16.647,34 punti, a causa delle persistenti preoccupazioni legate alla crescita economica.

Nonostante il calo generale, i titoli tecnologici a Hong Kong hanno interrotto una serie negativa di sei giorni, con l’indice Hang Seng Tech in leggero rialzo dello 0,09%. Anche i titoli del settore immobiliare hanno mostrato segnali di ripresa, con l’Hang Seng Mainland Properties Index in aumento dello 0,62%.

In Cina continentale, le principali borse hanno chiuso in rialzo, interrompendo il trend negativo degli ultimi giorni. L’indice composito di Shanghai ha guadagnato lo 0,23%, chiudendo a 2.867,28 punti, mentre il component index di Shenzhen è aumentato dello 0,82%, chiudendo a 8.463,86 punti.