Borse europee verso avvio in rosso, petrolio s’infiamma dopo attacco Israele all’Iran

Atteso un avvio di scambi in rosso per le principali Borse europee dopo l’attacco miliare condotto da Israele nei confronti dell’Iran. Vola il petrolio, con il Wti che balza del 7% vicino ai 73 dollari al barile e il Brent corre a quota 74 dollari al barile.

“Israele attacca diversi siti nucleari in Iran in un’escalation che sta portando ulteriore tensione in Medio Oriente, questo il market mover della nottata che ha visto un fortissimo rialzo del petrolio al di sopra dei 73 dollari al barile prima dell’apertura del cash europeo. I mercati azionari crollano nella notte, mentre il Vix rimbalza dal livello minimo visto nel bear market del 2022. La situazione inizia a farsi interessante soprattutto considerando le dinamiche tecniche e macroeconomiche che si stanno formando in questi ultimi giorni di negoziazione”, riassume così David Pascucci, analista dei Mercati per XTB, commentando i movimenti di mercato.

Corsa degli investitori verso gli asset meno rischiosi, come l’oro (bene rifugio per eccellenza) che sale dell’1% sopra quota 3.400 dollari l’oncia.