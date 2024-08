Borse europee positive, focus su inflazione Uk e Usa

Le principali Borse europee iniziano la seduta infrasettimanale positive nel giorno dell’inflazione Usa. Anche Piazza Affari parte col segno più, con l’indice Ftse Mib che continua a muoversi sopra i 32mila punti alla vigilia della chiusura per la festività del Ferragosto. In questo momento il Ftse Mib sale dello 0,6% a 32.198 punti, mentre il Dax e il Cac40 avanzano dello 0,44% e dello 0,68%.

Segno positivo anche per l’indice inglese Ftse 100 che sale dello 0,55%. Stamattina l’inflazione UK per il mese di luglio ha mostrato un calo dello 0,2% su base mensile mentre su base annua ha registrato una crescita al ritmo del 2,2% dal 2% della passata rilevazione. Il mercato si attendeva una crescita annua del 2,3% e una flessione mensile dello 0,1%.

Guardando all’agenda macro odierna, in uscita per la zona euro la produzione industriale e la nuova lettura del Pil relativo al secondo trimestre 2024.

Il dato più atteso della settimana e della giornata è il Cpi Usa in uscita alle 14:30 ora italiana. Secondo le attese del consensus, il dato di luglio dovrebbe attestarsi al 3% annuo (in linea con la passata lettura) ma rallentare a livello ‘core’, al 3,2% dal 3,3%. Un dato che sarà utile, unito ai prezzi alla produzione di ieri, alla Federal Reserve (Fed) in vista della riunione di settembre in cui si attende il primo taglio dei tassi.