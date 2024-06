Borse europee: avvio cauto nel “giorno delle quattro streghe”, in arrivo i Pmi Ue

Partenza in flessione e all’insegna della cautela nell’ultima seduta della settimana per le principali Borse europee, Piazza Affari compresa. Dopo la chiusura incerta di Wall Street, con Nasdaq che ha chiuso in flessione di circa lo 0,8%, la giornata inizia con il Dax e il Cac40 che cedono rispettivamente lo 0,11% e lo 0,29%. In calo anche l’indice FTSE Mib che indietreggia dello 0,5%, tra i peggiori del Vecchio continente.

Oggi sui mercati è il giorno delle “quattro streghe”, quando scadono contemporaneamente quattro tipologie di contratti derivati: future su indici azionari, future su singole azioni, opzioni su indici e opzioni su singole azioni.

Tra i dati macro da monitorare gli indici Pmi servizi e manifattura delle principali economie della zona euro (si tratta dei dati preliminari di giugno). Prima dell’avvio delle contrattazioni sono arrivate le vendite al dettaglio del Regno Unito che hanno registrato un incremento mensile del 2,9%. Su base annua, emerge un aumento dell’1,3%. Un dato che viene pubblicato all’indomani della riunione della Bank of England (BoE) che ha confermato i tassi d’interesse.