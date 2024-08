Borse europee aprono in rialzo, oggi arriva primo test prezzi Usa

Partenza in rialzo per le principali Borse europee, Piazza Affari compresa. I listini del Vecchio continente hanno iniziato la seduta in territorio positivo dopo gli spunti positivi della Borsa di Tokyo, con il Nikkei che ha chiuso con un aumento di oltre il 3%, mettendo in secondo piano la chiusura mista di Wall Street.

L’attenzione è rivolta ai dati macro di giornata, in particolare all’indice dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti. Un dato che fornirà, con l’inflazione americana in uscita domani, indicazioni importanti sullo stato di salute dell’economia e sul tema prezzi, seguito da vicino dalla Fed in vista dell’attesa riunione di settembre. Tra i dati della zona euro da monitorare c’è l’indice tedesco Zew in uscita alle 11.

L’indice Ftse Mib si muove sopra i 32mila punti, mostrando un rialzo di circa lo 0,4%. Tra i singoli titoli, con rialzi di oltre un punto percentuale in evidenza Ferrari, Banca Mediolanum e Telecom Italia. Lato opposto, vendite su Bper Banca che cede circa lo 0,7%.

In avvio di giornata lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco viaggia in rialzo poco sopra quota 145 punti base. Il rendimento del bond decennale italiano sul mercato secondario è in area 3,64%.