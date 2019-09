Borse cinesi positive, sperano in misure extra a sostegno dell’economia

Chiusura positiva per il mercato azionario cinese sulla scia delle promesse di misure supplementari per rilanciare un’economia in rallentamento. L’indice delle blue-chip CSI300 e lo Shanghai Composite hanno chiuso entrambi in rialzo dello 0,3%.

Gli investitori cinesi sono ottimisti sulle prospettive di un maggiore stimolo fiscale dopo che l’alto funzionario statale Ning Jizhe ha dichiarato durante una conferenza stampa a Pechino che la Cina intensificherà gli sforzi per stabilizzare la crescita economica.

Ma l’ottimismo è stato smorzato dalla banca centrale la quale ha ribadito che la politica monetaria rimarrà prudente.

L’indice di Hong Kong Hang Seng ha chiuso in leggero rialzo dello 0,2%.