Borse cinesi in rialzo: Hong Kong chiude a +1,63%

La Borsa di Tokyo ha registrato un rialzo per la seconda sessione consecutiva, trainata dai positivi dati sull’occupazione statunitense. L’indice Nikkei e il Topix hanno chiuso in positivo, con un notevole incremento nei settori dell’elettronica e delle banche. Questo movimento si inserisce in un contesto di generale vivacità nei mercati asiatici, in attesa dei colloqui commerciali tra USA e Cina.