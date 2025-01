Borse cinesi in calo: Hong Kong ha perso l’1%

10:30

Erg, produttore di energia rinnovabile, ha stretto un accordo quinquennale con Engie per fornire 44 GWh/anno di energia eolica in Italia. L’accordo rafforza la collaborazione tra le due aziende, già attive nel Regno Unito e in Francia, e sottolinea la capacità di Erg di concludere accordi internazionali.