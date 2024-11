Borse cinesi in calo: Hong Kong e Shanghai chiudono in rosso

Le borse cinesi hanno chiuso la giornata in territorio negativo, con l’indice Hang Seng di Hong Kong che ha registrato una flessione dell’1,2%, fermandosi a 19.366,96 punti. Il calo è stato principalmente causato dalle performance negative dei titoli legati ai settori dei beni di largo consumo e dell’immobiliare. Anche il comparto tecnologico ha subito una battuta d’arresto, con l’indice Hang Seng Tech che ha ceduto l’1,5%.

Anche le borse della Cina continentale hanno mostrato segni di debolezza. L’indice composito di Shanghai è sceso dello 0,4%, chiudendo a 3.295,70 punti, mentre l’indice composito di Shenzhen ha registrato un calo dello 0,6%. La cautela tra gli investitori è palpabile, in attesa del prossimo vertice del Governo centrale di Pechino, in programma per dicembre.