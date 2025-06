Borse cinesi, chiusura contrastata: Shanghai in rialzo, Shenzhen cede lo 0,26%

In una giornata caratterizzata dall’incertezza, le borse cinesi hanno mostrato un andamento contrastante. Alla chiusura, l’indice composito di Shanghai ha mostrato un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,23% e raggiungendo i 3.388,06 punti. Di contro, la borsa di Shenzhen ha chiuso in territorio negativo, con un calo dello 0,26% a 10.927,51 punti, riflettendo la cautela degli investitori in un contesto di scarsa chiarezza economica. Anche la borsa di Hong Kong ha risentito di questa incertezza, con l’Indice Hang Seng che ha terminato la giornata con una flessione dello 0,3% a quota 23.718,29 punti.