Borse cinesi, chiusura contrastata: Shanghai in lieve rialzo, Hong Kong in calo

Le borse cinesi hanno vissuto una giornata di chiusure contrastanti, con l’indice composito di Shanghai che ha registrato un leggero aumento dello 0,18%, raggiungendo i livelli massimi da dicembre 2024. Al contrario, il mercato di Hong Kong ha subito una flessione, con l’Hang Seng in calo dello 0,63%.

La sessione è stata caratterizzata da un atteggiamento cauto da parte degli investitori, influenzati dall’attesa per il rapporto statunitense sul mercato del lavoro, previsto per il pomeriggio. Inoltre, un indicatore economico chiave, l’indice Caixin relativo all’attività terziaria in Cina, ha mostrato un calo a giugno, scendendo a 50,6 punti.

Nonostante le incertezze, il bilancio annuale delle borse cinesi rimane positivo. Dall’inizio dell’anno, l’indice di Hong Kong è salito di circa il 22%, mentre quello di Shanghai ha registrato un incremento del 6%.