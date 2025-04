Borse cinesi chiudono stabili: Hong Kong in rialzo dello 0,16%

In una giornata di scarsa movimentazione, le borse cinesi hanno chiuso pressoché invariate, riflettendo l’attesa degli investitori per i prossimi dati sull’indice dei direttori degli acquisti (PMI) relativi al mese di aprile. Questi dati sono considerati cruciali per valutare la performance dei settori industriale e dei servizi in Cina.

L’indice Hang Seng, principale indicatore della Borsa di Hong Kong, ha terminato la giornata con un lieve rialzo dello 0,16%, attestandosi a 22.014,47 punti. Questo incremento è stato principalmente sostenuto dalle buone performance dei titoli tecnologici, il cui sottoindice ha registrato un aumento dello 0,6%. L’indice composto di Shanghai, invece, ha chiuso la giornata in leggera flessione, segnando un calo dello 0,05%. Nonostante ciò, gli investitori restano in allerta a causa delle persistenti tensioni commerciali tra Washington e Pechino, che continuano a influenzare il sentiment del mercato.