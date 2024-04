Borse Cina in rialzo, Hong Kong guadagna il 2,2%

10:07

Le azioni di Nikon hanno visto un notevole aumento dopo l’acquisto del 5% del suo capitale da parte di Silchester International Investors, un fondo britannico. Questo investimento ha generato speculazioni su possibili richieste di dividendi più generosi e misure di capitale. Nikon, nota per le fotocamere, si sta diversificando in settori come la litografia per semiconduttori e l’imaging medicale.