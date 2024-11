Borse Cina, Hong kong chiude in ribasso e Shanghai recupera

La sessione di oggi ha visto una chiusura in lieve contrazione per la Borsa di Hong Kong, che prosegue la sua serie negativa. Gli investitori hanno mostrato insoddisfazione per gli stimoli economici annunciati dalla Cina. L’indice Hang Seng ha registrato un calo dello 0,1%, segnando il quarto ribasso consecutivo e portando le perdite complessive a oltre il 5%.

In contrasto la Borsa di Shanghai ha mostrato segnali di recupero. L’indice composito, che ieri aveva subito una flessione dell’1,4%, è salito dello 0,51%. Questo recupero è stato sostenuto principalmente dagli acquisti nei settori della telefonia e dei media.