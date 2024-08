Borse Cina, giornata piatta: Shanghai chiude a +0,08%

11:18

Cathay Pacific ha firmato un accordo con Airbus per l’acquisto di 30 aerei A330-900, con un’opzione per altri 30, per un valore complessivo di 11 miliardi di dollari. La compagnia di Hong Kong ha registrato un calo degli utili a causa dei costi dei carburanti e della normalizzazione dei prezzi dei biglietti.