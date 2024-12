Borse Cina, chiusura mista: Shanghai guadagna lo 0,4%, Shenzhen cede lo 0,1%

Le borse cinesi hanno registrato una chiusura contrastante, riflettendo l’attesa degli investitori per la conferenza in cui i leader cinesi delineeranno le priorità economiche per il 2025.

L’indice composito di Shanghai ha chiuso con un incremento dello 0,4%, raggiungendo quota 3.378,81, mentre l’indice di Shenzhen è sceso dello 0,1%. Anche l’indice ChiNext Price ha registrato un calo, chiudendo in ribasso dello 0,4%. A differenza delle borse della Cina continentale, gli indici di Hong Kong hanno mostrato segni di ottimismo. Gli investitori sembrano confidare nelle potenziali misure economiche di stimolo che Pechino potrebbe adottare. L’indice Hang Seng ha guadagnato l’1%, chiudendo a 19.746,32, mentre l’indice Hang Seng Tech è salito dello 0,3%. I titoli bancari hanno trainato i guadagni, con Hang Seng Bank in aumento del 3,4% e China Merchants Bank in crescita del 2,25%.