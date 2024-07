Borse Cina, chiusura in rialzo: Shanghai guadagna lo 0,1%

Le borse cinesi hanno registrato una chiusura positiva, trainate dai settori dei semiconduttori e dei software. L’indice di Shanghai ha guadagnato lo 0,1%, attestandosi a 2976,30 punti, mentre l’indice di Shenzhen è aumentato dello 0,5% e l’indice ChiNext ha segnato un significativo +1,4%.

Gli investitori sono ora focalizzati sull’imminente terzo Plenum del Partito Comunista, con la speranza che vengano annunciate nuove misure di allentamento della politica monetaria, in risposta ai recenti dati economici deludenti.

Nel dettaglio i titoli di Semiconductor Manufacturing International Corp. hanno visto un incremento dello 0,5%, mentre Naura Technology Group ha registrato un balzo del 3,8%. Beijing Kingsoft Office Software ha chiuso in rialzo del 4,1% e iFlytek ha guadagnato il 2,3%. In controtendenza, il settore assicurativo ha subito una flessione, con Ping An Insurance che ha perso il 3,15% dopo aver annunciato un piano per raccogliere 3,5 miliardi di dollari tramite obbligazioni convertibili.