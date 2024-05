Borse Cina, chiusura in calo: Hong Kong cede l’1,3%

10:15

Camfin, attraverso Camfin Alternative Assets, ha incrementato la propria partecipazione in Pirelli acquistando un ulteriore 2,2%, portando la quota totale detenuta al 22,78%. L’operazione è stata completata come autorizzato dal cda di Camfin nel settembre 2023. Questo rafforza il ruolo di Camfin e Mtp SpA come azionisti stabili e conferma il loro impegno nei progetti industriali di Pirelli.