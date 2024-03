Borse Cina, chiusura al rialzo grazie al settore tech

Chiusura in rialzo per le Borse cinesi, con l’indice di Hong Kong, l’Hang Seng, che ha visto un incremento dello 0,9% raggiungendo i 16.541,42 punti. Ancora più marcato il progresso per l’indice Hang Seng Tech, che ha ottenuto un aumento del 2,5%.

All’interno del mercato cinese alcuni titoli hanno brillato particolarmente, tra cui Meituan e JD.com, che hanno segnato rispettivamente incrementi del 6,3% e del 5,6%. Anche Bilibili ha fatto registrare un ottimo +8%, mentre Xiaomi ha visto una crescita dell’1,2%, con il mercato in attesa del prezzo della nuova vettura elettrica annunciata dal gruppo.

Positivi anche i risultati delle Borse di Shanghai, con un +0,59%, e di Shenzhen, che ha guadagnato l’1,7%, beneficiando del clima di fiducia generato il giorno successivo alle dichiarazioni del presidente Xi, che ha cercato di tranquillizzare gli amministratori delegati americani, affermando che l’economia del paese non ha ancora raggiunto il suo apice.