Borsa Tokyo in rialzo, cala lo yen: Nikkei chiude a +1,97%

La Borsa di Tokyo si distingue per il suo costante recupero, trainato dalla debolezza dello yen. L’indice Nikkei ha registrato un significativo aumento dell’1,97%, posizionandosi a 38,552.06 punti. Questo trend positivo è in netto contrasto con la Borsa di Hong Kong, che ha segnato un ribasso per la prima volta dopo oltre una settimana di rialzi.

Il deprezzamento dello yen ha raggiunto un minimo storico degli ultimi due mesi, scendendo a 147,17 yen per dollaro, prima di risalire leggermente a 146,90 yen. Questo livello di cambio favorevole sta avvantaggiando le imprese esportatrici giapponesi, fornendo loro un impulso competitivo sui mercati internazionali.

Kazuo Ueda, il governatore della Banca del Giappone, ha ribadito l’impegno dell’istituto nel sostenere l’economia del paese tramite politiche monetarie accomodanti. Nel frattempo, lo yen ha continuato a perdere terreno anche nei confronti dell’euro, raggiungendo quota 162,06 yen.