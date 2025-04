Borsa Tokyo chiude in rosso:-1,8% per il Nikkei

Chiusura in rosso per la Borsa giapponese. A Tokyo, l’indice Nikkei ha terminato le contrattazioni con un ribasso dell’1,8% a 37.120,33 punti, mentre il più ampio Topix ha chiuso l’ultima seduta della settimana con una flessione del 2,07% a 2.757,25 punti dopo la seduta in rosso di Wall Street.

A livello tecnico si tratta di “un ribasso molto forte che riporta l’indice giapponese a ritestare i minimi delle scorse settimane impostando una dinamica tecnica ribassista importante su base mensile, in scia con i mercati americani – segnala David Pascucci, analista dei Mercati per XTB -. Al momento quindi vediamo un mercato impostato al ribasso e che di fatto non sembra dare alcun segno di ripresa se non nel brevissimo periodo per via della forte volatilità presente. I mercati sono ora alla prova di questo ribasso asiatico che potrebbe inficiare negativamente sull’apertura delle borse occidentali”.