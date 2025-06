Borsa di Tokyo in rialzo. Nikkei guadagna l’1,65%

La Borsa di Tokyo registra il terzo giorno di crescita consecutiva, con l’indice Nikkei che chiude a 39.584,58 punti, segnando un aumento dell’1,65%. Questo risultato porta l’indice ai livelli più alti da gennaio, considerando i valori di chiusura. Anche l’indice Topix segue questo trend positivo, chiudendo a 2.804,69 punti con un incremento dello 0,81% rispetto alla seduta precedente.

La tecnologia si erge come protagonista di questa fase di crescita, con gli investitori che premiano in particolare i titoli di Softbank Group, che guadagna il 5,5%, e di Advantest, con un aumento del 5%. Questo entusiasmo per il settore tecnologico riflette l’attenzione degli investitori verso le innovazioni e il potenziale di crescita che queste aziende rappresentano.