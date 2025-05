Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei chiude a +0,41%

10:08

Nintendo ha annunciato un significativo calo dell’utile netto del 43,2% per l’anno fiscale 2024-2025, conclusosi a marzo. Il calo è attribuito all’attesa dei consumatori per la nuova console Switch 2, prevista per giugno. Le vendite della console attuale, Switch, sono diminuite del 22%, contribuendo al calo del fatturato del 30%.