Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei chiude a +0,39%

In un contesto di cauto ottimismo per la situazione mediorientale e dopo le recenti dichiarazioni del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, la Borsa di Tokyo ha chiuso la giornata in positivo. L’indice Nikkei, uno degli indicatori principali della performance del mercato giapponese, ha registrato un progresso dello 0,39%, attestandosi a 38.942,07 punti. Parallelamente, l’indice allargato Topix ha segnato un lieve incremento dello 0,03%, chiudendo a 2.782,24 punti.