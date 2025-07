Borsa di Tokyo in positivo: Nikkei chiude a +0,33%

La Borsa di Tokyo ha concluso la sessione odierna con un incremento, invertendo la tendenza iniziale di incertezza e chiudendo in territorio positivo. L’indice principale, il Nikkei, ha registrato un aumento dello 0,33%, chiudendo a 39.821,28 punti, mentre l’indice Topix ha guadagnato lo 0,41%, attestandosi a 2.828,16 punti.

In apertura i mercati asiatici hanno mostrato segni di nervosismo, in risposta alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Trump ha affermato di non prevedere “nessun ritardo” nell’applicazione dei dazi doganali programmati per il primo agosto, annunciando anche l’intenzione di imporre forti sovrapprezzi su medicinali e rame. Queste affermazioni hanno inizialmente agitato gli investitori, portando a un avvio incerto delle contrattazioni.

Nel corso della giornata, però, la Borsa di Tokyo ha recuperato terreno, chiudendo con guadagni modesti ma significativi. Gli analisti osservano che, nonostante le tensioni commerciali, il mercato giapponese ha mostrato resilienza, sostenuto da fattori interni e dalla fiducia degli investitori locali.