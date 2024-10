Borsa di Tokyo in lieve calo: Topix scende dello 0,34%

La settimana si apre con una leggera flessione per la Borsa di Tokyo, influenzata dall’incertezza politica che circonda le elezioni generali in Giappone previste per il prossimo fine settimana. Gli investitori si mostrano cauti, e questo si riflette nei principali indici di mercato.

L’indice Nikkei ha chiuso con una lieve perdita dello 0,07%, attestandosi a 38.954,60 punti. D’altro canto, l’indice più ampio Topix ha registrato un calo più marcato dello 0,34%, fermandosi a 2.679,91 punti. Tra i settori maggiormente colpiti vi sono i titoli finanziari e quelli dei macchinari pesanti, con Resona Holdings in ribasso dell’1,9% e Ihi che ha perso il 4,5% del suo valore.