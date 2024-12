Borsa di Tokyo in calo: Nikkei chiude a -0,3%

La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo, risentendo delle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, oltre che dei conflitti in Medio Oriente. Le preoccupazioni per l’andamento delle relazioni internazionali hanno pesato sul mercato, generando incertezze tra gli investitori.

A livello di indici il Nikkei ha registrato una flessione dello 0,3%, chiudendo a 38.701,90 punti. Anche l’indice Topix ha subito un calo, con una diminuzione dello 0,44%, fermandosi a 2701,99 punti.